Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a atins un record la oficierea de cununii civile în cele cinci mandate ale sale. Sâmbătă, 16 septembrie, edilul a oficiat căsătoria cu numărul 1.000. ”Este cuplul cu numărul 1.000 la care am oficiat cununia civilă. Casă de piatră Flavia-Marius și Ștefania-Irina”, a postat primarul pe pagina sa de socializare.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating