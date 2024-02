Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, le dă asigurări comercianților din Bazar că nu vor suporta ei cheltuielile cu incalzirea. Asta după ce au apărut zvonuri că oamenii vor plăti ei încălzirea Bazarului. „Am avut discutii cu comercianții din bazar Pe tema suportării costurilor de incălzire ,i-am asigurat că nu vor plăti ei incălzirea bazarului,așa cum vehiculează.

Sistemul de incălzire a bazarului este racordat la rețeaua centralizată de incălzire a orașului iar costurile vor fi suportate de municipalitate.

Municipalitatea a investit 10.000.000 euro in bazar pentru a crea condiții civilizate de lucru.

Vom continua lucrarile de modernizare a bazarului in zonele din afara halelor acoperite”, a declarat Lungu.