Primarul Sucevei Ion Lungu susține că lucrările de asfaltare a axului principal al municipiului reședință de județ vor fi finalizate în această lună. ”Mulți mă întreabă de ce nu terminăm lucrările în sensul giratoriu din Centru. Este turnat un capac care trebuie să stea 7 zile să se usuce. E posibil chiar în această seară să fie montat. Nu s-a turnat asfalt aseară pentru că au fost 2 grade. A fost frig dar am promisiunea firmelor de construcții că începând din această seară și continuând cu joi, vineri și sâmbătă să turnăm asfalt în zona frezată, să terminăm lucrările la axul principal. Este cea mai importantă lucrare și m-am implicat foarte mult personal. Au fost foarte multe probleme și dacă nu mă implicat în mod direct eram și acum prin Burdujeni. Sper să terminăm această lucrare până la sfârșitul acestei luni și să mai facem și altele care erau programate”, a spus Lungu. El a mai adăugat că principala problemă a constructorilor rămâne în continuare lipsa forței de muncă.

