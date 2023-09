Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a participat luni la deschiderea anului școlar de la unitățile școlare din acest oraș, el transmițându-le elevilor și profesorilor că educația va rămâne o prioritate a mandatului său de primar. „Dragi elevi, stimați părinți și distinse cadre didactice. Vă mulțumesc pentru această zi în care, personal, am trăit emoții cu totul aparte.

La fiecare unitate de învățământ vizitată, bucuria revederii a fost aceeași și-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a făcut posibil acest lucru. Gânduri de mulțumire si recunoștință adresez și reprezentanților bisericii pentru binecuvântarea transmisă tuturor celor care am fost prezenți la festivitățile prilejuite de începerea noului an școlar. Transmit tuturor elevilor din Vicovu de Sus un îndemn de încredere in forțele proprii și să nu uitați că atenția și respectul pe care-l oferiți procesului de învățare se va reflecta în tot ceea ce veți întreprinde pe viitor. Doamne ajută!”, a transmis Vasile Iliuț la deschiderea noului an școlar.