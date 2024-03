Cătălin Zmărăndescu (51 de ani), din tribul Faimoșilor, a părăsit competiția Survivor All Stars 2024, în urma duelului de eliminare, pierdut cu Zanni.

Cătălin Zmărăndescu a povestit pentru Click! ce a făcut după ce a ieșit de la Survivor All Stars, de ce i-a fost cel mai tare dor de acasă, dar și cu cine va ține legătura dintre colegii săi. În plus, nu are regrete și nu ar schimba nimic din tot ceea ce a trăit până acum!

Te așteptai să ieși din emisiune? Ți-ar fi plăcut să reziști mai mult?

Cred că am stat exact cât a considerat Dumnezeu că trebuie. Mi-am dorit să nu mă accidentez și să revin acasă într-o formă cât mai bună, și așa a fost. După cum știți din emisiune, noi am analizat și am fost foarte sinceri în trib, așa că era normal să fiu nominalizat. Mă bucur că am părăsit show-ul în urma unui duel puternic, precum cel cu Zanni.

Ce ai făcut prima dată când ai ieșit din show?

Odată ce am ajuns în camera de hotel, mi-am luat puțin timp să mă gândesc la cele întâmplate în ultimele ore. Am realizat ce am trăit în ultimele săptămâni și ce impact a avut asupra mea și a corpului meu.

Apoi am așteptat să-mi primesc telefonul pentru a-mi putea suna soția și copiii. Era cumva cel mai important lucru pe care voiam să-l fac. Nici măcar mâncarea nu mi-a fost de așa mare interes.

De ce ți-a fost cel mai dor din lumea ta? Și de cine?

De familie, e clar. De Matilda și Vladimir, de soția mea, Luiza.

Altfel, mi-a fost dor să merg la sală, să văd evoluția celor care vin acolo, să mă ocup de lucrurile care sunt o prioritate pentru mine.

Cu cine vei păstra legătura la final de proiect?

Nu am avut conflicte în această perioadă, așa că cel mai probabil voi ține legătura cu toți colegii mei, atât timp cât drumurile ni se vor intesecta. Oricum, ne vedem cu toții în finală și vom vedea atunci cum au evoluat legăturile noastre.

Sursa foto: Facebook

