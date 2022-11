O femeie divorțată susține că avut o aventură cu prințul Harry și că fiul regelui Charles i-a dat „cel mai pasional sarut” pe care l-a avut vreodată, conform publicației The Sun.

Catherine Ommanney spune că a fost lăsată „fără cuvinte” de sărutul pe care l-a avut cu prințul când acesta avea doar 21 de ani. La acea vreme, aceasta era mamă a doi copii și avea vârsta de 34 de ani. Vedeta a reality show-ului The Real Housewives of D.C. susține că Harry a fost „jucăria ei sexuală”, scrie The Sun.

După acel episod, cei doi au continuat să-și dea mesaje. Totul s-a terminat după alte două întâlniri când Prințul Harry și-a schimbat numărul de telefon, iar Catherine n-a mai putut să-l contacteze. S-au revăzut întâmplător trei ani mai târziu, când vedeta TV era căsătorită pentru a doua oară, potrivit sursei citate.

