Problema restanțelor la plata lucrărilor finanțate de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții a fost ridicată de către președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, deputatul PNL Ioan Bălan și senatorul PSD, Ioan Stan, în fața ministrului dezvoltării Ioan Adrian Veștea la întâlnirea care a avut loc astăzi în Sala Unirii a Consiliului Județean. ”Câteva chestiuni ridic și eu. În primul rând restanțele de 2-3 luni la o serie de proiecte și pe partea de POR dar în primul rând la CNI și rugăminea noastră din partea constructorilor și a primarilor e să găsim solușii. Toți așteptăm rectificarea însă avem câteva probleme legate de derularea proiectelor și le simțim”, a spus Flutur. El a mai ridicat problema crizei de firme de proiectare care creează mai întârzieri în implementarea unor proiecte, a solicitat să se acorde mai multe prerogative instituției arhitectului șef, să fie prinse mai multe localități sucevene în programul de cadastru gratuit și să mai fie alocate județului Suceava în jur de 200 de microbuze școlare.

La rândul său senatorul social democrat Ioan Stan care a ținut să precizeze din start sa că se află la această întîlnire ”pentru stima” pe care o poartă primarilor indiferent de culoarea politică a afirmat că din informațiile sale restanțele de plată la CNI se ridică la peste 400 de milioane de lei. ”Am adus și la cunoștința primului ministru problemele cu care se confruntă primarii. Vrem să ne spuneți ceva despre viitoarea rectificare. Să știți că primarii sunt alarmați de faptul că la CNI e blocaj. Sunt lucrări care s-au blocat pentru că sunt restanțe cred eu de peste 400 de milioane de lei”, a spus Stan.

Deputatul liberal Ioan Bălan i-a vorbit ministrului dezvoltării despre efervescența care există la Suceava în privința derulării de proiecte dar și despre temerea primarilor privind bugetul CNI. ”Primarii au fost încurajați să depună proiecte pe CNI. Știm și situația în care proiecte de anvergură consumă foarte mult din bugetul CNI dar să știți că sunt extrem de importante și aceste proiecte ale autorităților publice locale. Toți se întreabă ce se întâmplă cu CNI. E o presiune mare. Nu este zi lăsată de la Dumnezeu să nu mă întrebe primarii când se face rectificarea și dacă în urma rectificării sunt șanse pentru bugetul CNI cu alte cuvinte dacă proiectele lor mai sunt finanțate. E vorba de celebra listă de sinteză în care primarii cred că dacă se regăsesc acolo deja se și gândesc că proiectul e pe drumul cel bun. Tocmai că sinteza a îmbătrânit de nu mai știm de câtă vreme. Rugămintea este să aveți în vedere și Suceava a în proiectele astea de la CNI”, a spus Bălan.

Ministrul Veștea a declarat că știe despre toate aceste probleme cu atât mai mult cu cât a lucrat în administrație până în vară când și-a luat în primire portofoliul. El a promis că va găsi soluții. ”Nu am uitat de problemele primarilor. Am preluat acest mandat pe 15 iunie moment în care bugetul de 1,5 miliarde de lei pe care-l avea alocat CNI era epuizat. A trebuit să fac rectificări în cadrul capitolelor proprii ale bugetului pe care-l aveam. Am încercat să gestionez un buget care era aprobat încă de anul trecut să încerc să-l adaptez nevoilor și necesităților de acum. Am promisiunea că în perioada următoare până se ajunge la rectificarea bugetară vom avea o alocare bugetară din Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului și sper ca Ministerul Dezvoltării să primească bani în special pe aceste programe care sunt necesare autorităților locale pentru a putea plăti restanțele. E o perioadă grea în care trebuie să ne încadrăm în anumite măsuri care sunt impuse de Comisia Europeană dar eu sper ca toate aceste neajunsuri să le putem închide și să le putem aduce la zi. Sunt lucruri care nu depind doar de mine. Am discuții permanente cu ministrul finanțelor care cred că s-a săturat de mine, cu ministrul fondurilor europene și cred că o vom scoate la capăt”, a declarat Veștea.