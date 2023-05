Lanțul Scurt de Aprovizionare e un proiect de lege inițiat de deputatul PSD de Suceava. George Șoldan alături de alți colegi parlamentari, proiect prin care își propune să vină concret în sprijinul producătorilor locali. El a explicat că persoanele juridice de drept public și privat cu capital de stat sunt obligate să achiziționeze alimente de la producătorii locali. Este vorba de cantine de spitale, universități, școli, unități militare, licee militare, magazine alimentare, ce vor trebui să achiziționeze minimum 50% din alimente de la producătorii locali. ”Lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente înseamnă vânzarea directă de la fermier la beneficiar prin reducerea intermediarilor și, implicit, a prețului de achiziție”,a explicat Șoldan. Proiectul a trecut de Senat și se află în prezent în analiză la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, urmând să intre în dezbatere în perioada următoare.

George Șoldan e explicat care sunt beneficiile acestui proiect. ”Să luăm următorul exemplu: dacă o cantină din municipiul Suceava dorește să se aprovizioneze cu ouă, roșii, carne, cartofi, lapte etc., aceasta va trebui să caute produsele la producători din zonă. În acest mod, instituțiile publice sunt aprovizionate cu produse agroalimentare proaspete, de calitate, producătorii locali au o nouă piață de desfacere, este susținută economia locală, iar gradul de poluare se reduce, pentru că și distanța dintre producător și beneficiar este mai mică. Potrivit specialiștilor, vorbim de o piață de aproximativ 2 miliarde de EURO la nivel național la care producătorii români vor avea întâietate! Cert este că România are oameni gospodari, iar statul român are obligația să-i sprijine!

Iar un astfel de sprijin este acest proiect care a primit la începutul acestei săptămâni aviz favorabil în Comisia Economică al cărei membru sunt. Voi susține astfel de proiecte și voi căuta mereu soluții pentru a veni în sprijinul fermierilor”, a declarat parlamenmtarul social democrat.