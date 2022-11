Proiectul Captain Civic revine în licee în anul școlar 2022-2023! 45 de diriginți au acceptat provocarea Asociației Monomyths de a aduce primul boardgame de educație civică – Hi-Quest – la orele lor de dirigenție. Prin intermediul unui context de învățare gamificată, 1.200 de liceeni vor beneficia de contextul de învățare și transformare optim pentru a-și calibra compasul intern de valori și pentru a-și dezvolta abilitățile de gândire critică și de cetățenie activă.

Pilotat și testat în prima jumătate a anului 2022 de către 300 de elevi la nivel național, jocul educațional Hi-Quest va fi extins la alte 45 de clase în cadrul orelor de dirigenție. Misiunile jocului sunt îndeplinite de către liceeni sub îndrumarea diriginților pe parcursul a 14 săptămâni, creând punți și oportunități de dialog constructiv între elevi și tematici precum autocunoașterea, bullying-ul, voluntariatul, știrile false, gândirea critică, dezvoltarea durabilă, drepturile omului, diversitatea și discriminarea.

„Liceenii descoperă prin joc cum pot deveni agenți ai schimbării, care sunt competențele și valorile necesare unui bun cetățean. Prin intermediul orașelor Hi-Quest, aceștia învață să își gestioneze emoțiile, să se autocunoască, să celebreze diversitatea și să dezvolte atitudini și comportamente antidiscriminatorii, să își exploreze creativitatea și gândirea critică, dar și să devină empatici cu provocările celor din jur. Așadar, proiectul Captain Civic este o călătorie inițiatică a adolescenților din România la finalul căreia aceștia pot deveni conștienți că schimbarea în bine este o ușă care poate fi deschisă doar din interior”, explică coordonatoarea proiectului, Luminița Ene.

În acest sens, în următoarea perioadă, Asociația Monomyths organizează trei cursuri de formare pentru profesorii diriginți, dornici să devină mentori în cadrul proiectului Captain Civic. Primul curs a avut loc în perioada 25-27 octombrie în Poiana Brașov. Pe parcursul celor trei zile de curs, 14 profesori din București, Contanța, Ploiești, Buzău, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Iași, Galați, Onești, Focșani și Cavnic au descoperit cu entuziasm mecanismele și principiile jocului Hi-Quest.

Proiectul Captain Civic este derulat de Asociația Monomyths cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este acela de a implica 1.200 de elevi într-un program complex de educație civică prin gamificare (metode alternative de învățare prin joc), care să le dezvolte competențele personale, sociale, civice și gândirea critică. Timp de 14 săptămâni, cei 1.200 de liceeni vor avea ocazia să descopere cele șapte orașe tematice și misiunile interactive incluse în jocul educațional Hi-Quest, creat în exclusivitate în România de o echipă de educatori, lucrători de tineret și designeri de jocuri.

Asociația Monomyths, o organizație de tineret activă în București, creează în cooperare cu experți și mentori internaționali contexte și spații interactive de învățare dedicate tinerilor, adolescenților și lucrătorilor de tineret din România, state membre ale Uniunii Europene, țări din regiunea MEDA și Caucaz, America de Sud și Africa.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.