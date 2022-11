Social democrații suceveni s-au plânsă că nu au fost invitați la deschiderea oficială a vămii Vicovu de Sus – Crasna, deși PSD Suceava s-a implicat în acest demers. „Pentru PNL Suceava, <coaliție> este atunci când alții muncesc, iar ei își asumă meritele. Spunem asta pentru că nu mai departe de ieri am avut parte de un moment important pentru județul nostru, respectiv deschiderea Punctului de Trecere a Frontierei-Vicovu de Sus-Crasna. Deși se plâng tot timpul că îi „atacăm” și că „punem bețe în roate” coaliției, nimeni de la PNL Suceava nu s-a catadicsit să ne invite pentru a participa împreună la acest eveniment (e drept că nici la altele). Ori efortul care s-a depus pentru deschiderea punctului vamal amintit, nu a fost doar al celor din PNL. A fost un efort comun în care inclusiv noi, cei de la PSD Suceava, ne-am implicat în acest sens. Și iată că a fost inaugurat. Dar cine s-a dus să-și facă poze și propagandă la inaugurare?!? Evident că PNL-ul în frunte cu președintele CJ Suceava. Ca să fim clari, noi nu luăm la mișto pe nimeni. Subliniem doar ipocrizia dumnealui. Dacă și-ar vedea de atribuțiile pe care le are și ar face ca județul Suceava să dezvolte corespunzător, am fi primii care l-am felicita. Nu dorim decât să își facă treaba. Ori să apară la modernizarea DN 29 A cu presa după el ca să creadă lumea că este meritul său, nu era treaba sa. Treaba lui sunt drumurile județene”, se arată într-un comunicat transmis de PSD Suceava.

În același timp, social democrații au adăugat că este de înțeles faptul că președintele CJ Suceava „se dă mare” cu modernizarea drumului județean Mălini-Slatina-Găinești. „Dar să lași, în același context, să se înțeleagă că rețeaua de apă și canalizare din comuna Slatina ți se datorează tot ție, deja e prea mult. Este meritul administrației locale, iar domnia sa știe asta! Și dacă tot spune că noi suntem „incorecți” în relația avută cu domnia sa, oare dumnealui ca model de „corectitudine”, nu ar fi trebuit să spună că banii pentru modernizarea respectivului drum județean i-a primit prin PNDL 2, de la Guvernul PSD, tocmai în 2018? Noi credem că da. Pentru că așa funcționează o coaliție. Recunoscându-ne unii altora meritele, nu furând munca celorlalți, nici „uitând” să-i invităm pe parteneri la inaugurarea unui punct de trecere al frontierei important pentru toată țara, la care și ei și-au adus contribuția. Nu reproșăm, doar constatăm. Halal coaliție!”, se mai spune în comunicatul social democraților suceveni.