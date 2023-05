Artistul Dragoș Gărdescu, pe numele său de scenă Puya (43 ani) simte că s-a schimbat după experiențele trăite la America Express, acolo unde a făcut echipă bună cu soția sa, Melinda, notează click.ro.

Click: Cum merg concertele după participarea ta la America Express? Simți un val mai mare de evenimente? Cum te privesc fanii tăi acum?

Puya: Cu siguranță a contat expunerea, pentru că lumea avea o altă impresie despre mine, am lăsat ziarele de scandal să facă o imagine și lumea chiar a crezut. Mă bucur că am reușit o mică reabilitare, spectacole au fost mereu, nu știu dacă are vreo importanță participarea la America Express.

Click: Te-a schimbat în vreun fel această experiență de la America Express?

Puya: Da , am trecut prin multe experiențe acolo, probabil cu timpul îmi voi da seama. M-a pus pe gânduri că se pare că pot mai mult decât ceea ce făceam înainte, se pare că eram cam leneș.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/puya-complet-schimbat-dupa-participarea-la-2269447.html