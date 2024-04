A venit primăvara și Puya stă mai mult pe la casa de la țară. Solistul e în focuri cu plantatul, dar și cu construcția noii case. Și-a făcut până și solar în curte, notează click.ro.

Zilele acestea, Puya a plecat la Fundulea, acolo unde și-a făcut colțul lui de Rai, lângă un lac. Solistul a anunțat, printr-un video postat pe canalul său de YouTube, că și-a mai ridicat între timp o căsuță în gospodărie.

„Dacă tot a venit primăvara, m-am reapucat de treabă, la casa Puymici. Între timp, am mai făcut o căsuță, acum am mai multe căsuțe. Pe asta nouă am făcut-o din ce am găsit și noi prin curte, mai o țiglă de la o vecină, scândurile le-am luat de la o biserică, iar grinda asta mare mi-a trimis-o un prieten de la Huedin. Are și beci și vedere la lac, tot dichisul. Mai greu e cu scara pentru unchiul când o să se îmbete!”, a povestit Puya, de la fața locului, conform sursei citate.

După ce a pus osul la ridicarea căsuței, care e aproape gata, Puya a plecat la Vidra (Ilfov) să cumpere răsaduri pentru a le planta în solar.

