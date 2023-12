Astăzi, 5 decembrie, QS a publicat cea de-a doua ediție a QS World University Rankings: Sustainability. Clasamentul evaluează modurile în care universitățile adoptă şi implementează măsuri pentru a gestiona probleme de mediu, sociale și de guvernanță. În cadrul acestei ediții, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) se situează pe o poziţie onorabilă la nivel mondial, între primele 1100 de universități ale lumii, dintr-un total de 1403 de universităţi ierarhizate, precum și pe poziţia 6 la nivel național, din cele 8 universități româneşti care se regăsesc în clasament.

Preocuparea QS pentru problematica dezvoltării durabile vine în contextul în care universităţile, prin activitatea de cercetare și predare, prin sistemul de guvernanță şi prin angajamentul faţă de comunitate, au expertiza şi resursele pentru educarea studenţilor şi pentru implementarea unui set de politici în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, la nivelul comunității locale.

Ediţia 2024 a QS World University Rankings: Sustainability are la bază trei mari indicatori: impactul asupra mediului, impactul social și guvernanța. Fiecare indicator de performanță este alcătuit din sub-indicatori, care apoi sunt agregați pentru a forma un scor pentru fiecare categorie. Astfel, pentru primul indicator, au fost analizate activitatea de cercetare, de educaţie şi sustenabilitatea privind mediul, capacitatea de angajare, egalitatea, bunăstarea şi sănătatea, impactul educaţiei şi schimbul de cunoştinţe pentru cel de-al doilea indicator (impactul social), și guvernanţa. Cele mai bune clasări ale USV sunt la indicatorii guvernanță, locul 627 la nivel mondial, și educație pentru mediu, locul 758 la nivel mondial.

Noua ediție a QS World University Rankings: Sustainability confirmă faptul că cele mai importante clasamente internaţionale își îndreaptă atenția către problematica sustenabilităţii. Acest interes este dictat de eforturile statelor lumii de a urmări îndeplinirea celor 17 obiective de dezvoltare sustenabilă definite de ONU. În acest context, universitățile sunt percepute ca actori importanți în procesul de schimbare a atitudinii comunităților față de problemele globale legate de mediu, economie și societate.

Având în vedere abordarea dezvoltării sustenabile de către organismele internaţionale și fiind preocupată permanent de nevoile comunității locale, USV își propune să adopte şi să implementeze o serie de politici şi strategii, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor globale fixate de ONU.