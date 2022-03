Cea mai încercată concurent de la „Survivor”, războinica Ramona Crăciunescu (31 de ani) a ieșit din competiția filmată în Republica Dominicană pentru Pro TV și a acordat un interviu pentru Click! în exclusivitate în care concurenta ne-a povestit despre drama prin care a trecut dar și experiența Survivor sau cascadoriile pe care le-a făcut în filme pentru Hollywood sau din țară.

Cu ce probleme de sănătate te-ai întors după Survivor?

Problemele de sănătate cu care m-am întors de acolo sunt de durată ca și recuperare, stomacul meu se pare că nu a reacționat prea bine la cocos și asta a făcut să mă confrunt cu sângerări stomacale. Faptul că acolo am leșinat, m-a făcut să mă sperii destul de rău. Sănătatea, uneori, oricât ți-ai dori și crezi tu că poți, nu te ajută. Îmi doresc foarte mult să mă refac și să nu mai am probleme. Nici piciorul drept nu este într-o stare prea bună, dar cu fizioterapie am să-mi revin, iar la stomac încă fac mai multe investigații, acolo e ceva mai grav.

Ai fost cascador înainte de a intra în reality-showul de la Pro Tv. Cu ce actori mari ai mai lucrat și pentru ce filme?

Pasiunea mea cea mai mare este să fiu cascador și să mă plimb cu motocicleta. Am lucrat cu foarte mulți actori, atât din România, cât și de peste hotare. Am jucat alături de mari actori cum este Michael Keaton, Samuel Jackson, am fost dublura marii actrițe Maggie Q.

Ai impresionat o țară întreagă cu drama prin care ai trecut când ai povestit că ți-a luat foc rulota si ți-ai pierdut persoane dragi acolo. Cum ai trecut peste dramă? Ai mers la psiholog?

Am reușit să trec peste dramă prin multă muncă și prin a face tot ceea ce ține de mine pentru ca fiului meu să nu îi lipsească nimic. Am mers la psiholog, dar asta nu m-a ajutat cu nimic, singurul meu psiholog bun a fost Preotul de la mănăstirea unde mergeam des și care m-a ajutat foarte mult să mă liniștesc sufletește. Tragedia prin care am trecut, m-a marcat pentru tot restul vieții, este ca o rană care nu se va vindeca niciodată.

