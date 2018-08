Noapte lungă şi agitată pentru cântăreţul de rap Bogdan-Constantin Dinescu, alias Macanache. Artistul a fost ridicat de polițiștii locali din Capitală şi dus la secție. El a fost amendat cu o sumă uriașă pentru că a lipit afișe în centrul Bucureștiului, potrivit click.ro.

Contactat de Protv.ro, Macanache a povestit cum s-au întâmplat lucrurile. „Evenimentul s-a petrecut pe strada Regina Elisabeta. Lipeam afișe. La un moment dat, un agent de poliție a venit și m-a surprins în timp ce-mi făceam treaba. Au fost super ok oamenii, au fost băiețași, cum s-ar zice. Am completat amenda, am semnat-o și cam asta e.”, a declarat Macanache pentru sursa citată, conform click.ro.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/rapperul-macanache-ridicat-de-politisti-si-audiat-la-sectie