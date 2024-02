Conform Codului de Procedură Civilă, există modalități prin care un creditor poate recupera o creanță sau o datorie fără a fi necesară declanșarea unei acțiuni în instanță. În acest sens, creditorul poate urma procedura prealabilă pentru recuperare creanță datorată, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă poate oferi asistență juridică și reprezentare prin intermediul echipei de avocați specializați în recuperări de creanțe și litigii în România în procesul de recuperare creanțe persoane juridice sau recuperarea datoriilor, inclusiv prin intermediul unui executor judecătoresc care poate transmite o somație de plată prin care să solicite achitarea debitului într-un termen determinat, prin propunerea de soluții alternative pentru recuperarea datoriei și prin gestionarea negocierilor cu debitorului, conform prevederilor legale în vigoare.

Recuperarea creanțelor în procedura prealabilă urmărește găsirea unor modalități simple pentru soluționarea disputelor, prin identificarea unei rezolvări astfel încât debitorul să înțeleagă că orice întârziere în plata datoriei duce fie la creșterea sumelor datorate, fie la generarea unor costuri suplimentare legate de recuperarea în instanță a debitelor. Această fază preliminară în procesul de recuperare a datoriilor servește ca o oportunitate de a ajunge la un acord între părți în ceea ce privește modalitățile de achitare a datoriei. Astfel, se pot propune debitorului opțiuni flexibile, cum ar fi încheierea unui angajament de plată sau planuri de eșalonare a datoriei, care să permită acestuia să își achite obligațiile în mod treptat și în termeni acceptabili. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la servicii unui avocat specializat în recuperării de creanțe și litigii în România pentru gestionarea eficientă a procedurilor prealabile de recuperare a datoriilor, oferind expertiză și asistență juridică, inclusiv prin intermediul unui executor judecătoresc pentru notificări, somații de plată, angajament de plată și negocierea de soluții avantajoase pentru clienți, având că obiectiv final recuperarea datoriilor într-un mod prompt și conform legii în vigoare.

Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă invită să apelați cu încredere la serviciile noastre pentru a vă asista în procedura prealabilă de recuperare creanță în România, inclusiv în ceea ce privește încheierea unui angajament de plată, somații de plată, colaborarea cu un an judecătoresc pentru recuperare creanțe persoanelor juridice. Acest pas poate fi realizat prin completarea formularului de contact, accesibil simplu la adresa https://avocatpavel.ro/contact/.

Înainte de inițierea unui litigiu pe rolul instanțelor de judecată din România, creditorii pot recurge la transmiterea unei notificări sau a unei somații de plată adresată debitorului în vederea solicitării plății datoriei sau creanței printr-o cerința clară de achitare a sumei datorate și a eventualelor penalități pentru întârziere. În această etapă, creditorul poate apela la serviciile unui avocat specializat în recuperări de creanțe și litigii în România pentru asistență juridică de specialitate în pregătirea documentației și în redactarea notificării având că scop recuperarea creanței într-un mod eficient și rapid. Cu alte cuvinte, un avocat specializat în recuperări de creanțe și litigii în România urmează proceduri legale precum verificarea înscrisurilor care atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia, analiză situației financiare a debitorului și activități de negociere cu debitorul pentru recuperarea prealabilă a debitului. În fine, respectarea acestor proceduri legale înainte de inițierea unui litigiu poate crea oportunitatea unei rezolvări amiabile a conflictului, reducând necesitatea unui proces intentat pe rolul instanțelor din România.

