Părinții unor copii dintr-un sat sucevean sunt revoltați că persoane de altă credință au împărțit copiilor în timpul orelor de la școală pliante și pixuri despre religia lor și le-a vorbit despre educația sexuală. Ei au reclamat acest lucru Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. ”Știm că faceți multe fapte bune pentru Bucovina și iubiți poporul, de aceea vă rugăm să ne sprijiniți în mod direct dumneavoastră. În luna decembrie anul 2022, la Școala Generală …….. din ……, cu acordul conducerii școlii, în timpul orelor, …… (probabil au fost …..) au intrat în clasele VII-VIII în timpul orelor de chimie, română, matematică și le-au împărțit pliante și pixuri despre religia lor copiilor, vorbindu-le și despre educația sexuală. Vă facem precizarea că noi, părinții, nu ne-am dat acordul nici verbal, și nici scris pentru ca persoane de altă religie să ducă copiii în eroare. Vă rugăm să luați măsuri, având în vedere puțina credință care a mai rămas în școală, luând în considerare supărarea copiilor care au rămas indignați după această întâlnire. Le-au comunicat că vor mai veni în luna ianuarie la școală. Vom sesiza și Ministerul Educației, însă nu vom permite ca să fie credința părinților noștri pusă în primejdie de diferite religii. Vă mulțumim anticipat pentru implicarea dumneavoastră”, au scris părinții.

”Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre analiză Sectorului Educațional-Teologic și inspectorului școlar pentru disciplina religie”, a răspuns IPS Calinic.