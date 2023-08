Milenialii fără partener și tinerii profesioniști sunt cei mai interesați de programele care să îi ajute atât în dezvoltarea personală (73%), cât și în cea profesională (71%), arată un studiu Reveal Marketing Research. Conceptul a luat amploare, în ultima perioadă, pentru că tot mai mulți oameni își doresc să învețe cum să devină cea mai bună versiune a lor sau cum să aibă relații sănătoase cu cei din jur, susțin specialiștii de la Centrul Wayra.

,,Pentru mileniali este important să își descopere punctele forte, să își seteze obiective și să își stabilească un plan de acțiune în carieră, dar și în viața personală. Fiind la începutul carierei și învățând treptat ce înseamnă viața de adult, tinerii și-ar dori să poată descoperi toate acestea, cu ajutorul unor programe dedicate, la care să participe online. Piața de muncă este tot mai competitivă, mai ales în contextul avansului tehnologic, astfel încât, tinerii vor să își crească șansele de succes”, a declarat Monika Puiu, fondatoarea Centrului Wayra.

Cererea pentru servicii de vindecare holistică, dar și oferta de servicii și evenimente, au făcut ca, în 2022, centrul de dezvoltare personală Wayra să realizeze o cifră de afaceri de aproximativ 200.000 de lei. Pentru 2023, al cincilea an de după deschidere, centrul de dezvoltare personală Wayra anticipează o creștere a cifrei de afaceri de până la 280.000 de lei.

Monika Puiu, antreprenoare cu expertiză în domeniul de business, fost CEO al unei companii multinaționale și cu 45 de ani de experiență în comerțul internațional și managementul afacerilor, continuă să investească în Centrul Wayra din București. Este ȋn permanentă căutare de terapeuți și specialiști care să aducă autenticitate în tehnicile folosite la centru. Întoarsă recent din Peru, unde s-a specializat în acest domeniu alături de șamani locali, Monika Puiu are studii de astrologie, 15 de ani de formare continuă cu Judy Hall și școala de astrologie evoluționară, 10 ani de formare în practici șamanice și formare cu vindecători din Peru, un an de formare în cadrul școlii Pure Brief Coaching și cinci ani de practică. Printre programele de dezvoltare spirituală oferite de Centrul Wayra se numără yoga, constelații familiale, astrologie karmică, astrologie experențială, terapii energetice de vindecare și meditație ghidată.

Conform studiului realizat de Reveal Marketing Research, femeile sunt cele care se arată mai preocupate de dezvoltarea lor (68%), comparativ cu 58% dintre bărbați. Mai mult de jumătate dintre adulții partener (52%) sunt preocupați de același lucru și consideră utile astfel de programe, mai arată studiul. Deși au un procent mai scăzut, comparativ cu celelalte segmente, 48% dintre seniorii pensionari ar fi interesați să participe la un program care să îi ajute să își descopere punctele forte.

,,Dezvoltarea spirituală este o călătorie personală și interioară prin care o persoană își extinde conștiința, își dezvoltă conexiunea cu sinele superior sau divin și își descoperă scopul și sensul vieții. Dezvoltarea spirituală implică explorarea și cultivarea aspectelor interioare, cum ar fi conștiința de sine, compasiunea, iubirea necondiționată, recunoștința, acceptarea, iertarea și pacea interioară. Ea poate include și practici și tehnici specifice, precum meditația, yoga, rugăciunea, studiul textelor spirituale, participarea la ceremonii sau ritualuri religioase, lucrul cu energiile subtile și îmbunătățirea relației cu lumea înconjurătoare și cu ceilalți”, a adăugat Monika Puiu, fondatoarea Centrului Wayra.

Despre companie:

Centrul “Wayra”, care în quetchua înseamnă „Mama Vânturilor”, este un centru de dezvoltare personală și spirituală care vă invită să participati activ la evenimente, workshop-uri și terapii holistice, alături de vindecători și profesori care lucrează pe fizic, mental sau cu sufletul. Centrul Wayra a fost înființat în 2017 și își propune să ofere soluții personalizate de susținere în vindecarea și dezvoltarea clienților.