Romgaz aniverseaza 10 ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier SNG

De la oferta publica initiala din 2013 pana la finalul lunii octombrie 2023, capitalizarea companiei a crescut cu 52%

In aceeasi perioada investitorii au realizat peste 549 mii de tranzactii cu peste 326 milioane de actiuni Romgaz, in valoare de peste 10 miliarde de lei

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A, cel mai mare producator si principalul furnizor de gaze naturale din Romania, aniverseaza 10 ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier SNG. Actiunile companiei se tranzactioneaza la bursa incepand cu data de 12 noiembrie 2013. La sfarsitul sedintei de tranzactionare din data de 10 noiembrie 2023, capitalizarea companiei era de 17,9 miliarde lei, fiind a patra cea mai mare companie listata la bursa, in functie de capitalizare.

“ In aceasta zi speciala, marcam o borna importanta in istoria noastra- un deceniu de la listarea ROMGAZ la Bursa. Aceasta etapa a reprezentat un angajament fata de actionari in principal prin cresterea transparentei, cat si un pas hotarator catre dezvoltarea durabila si responsabila. Echipa noastra a demonstrat perseverenta si munca continua, generand valoare constanta pentru actionari. Acest succes nu ar fi fost posibil fara sprijinul si increderea investitorilor nostri, care ne-au fost alaturi in fiecare etapa a dezvoltarii companiei. In deceniul care a trecut de la listare, ROMGAZ a demonstrat performante de varf in industria gazelor naturale. Cotatia actiunii ROMGAZ la Bursa a atins maximul istoric de 52,2 RON/actiune pe parcursul sedintei de tranzactionare din 27.06.2022, ceea ce a condus la o capitalizare maxima de 19,93 mld RON. Interesul sporit al investitorilor s-a datorat, atat achizitiei de catre ROMGAZ a participatiei din perimetrul Neptun Deep, cat si rezultatelor financiare remarcabile obtinute de companie. Am reusit sa ne consolidam pozitia de jucator cheie in sectorul energetic, mentinandu-ne angajamentul de a oferi stabilitate si siguranta in aprovizionarea cu gaze naturale. Cu o viziune orientata spre viitor, ne dorim sa ne adaptam modelul de business la provocarile si oportunitatile actuale. Angajamentul nostru nu este doar de a satisface cerintele energetice actuale, ci si de a asigura un viitor energetic mai curat si mai durabil pentru generatiile viitoare.”, a declarat Razvan Popescu, Director General ROMGAZ.

„Marcam un deceniu de la listarea la bursa locala a unei companii de referinta in economia romaneasca, Romgaz, companie cu o bogata istorie care a pus bazele industriei gazelor naturale in Romania. Astazi, puternic ancorata in dinamica prezentului, Romgaz este cel mai mare producator si principalul furnizor de gaze naturale din Romania, deruland proiecte de interes national si diversificand activitatea pe care o desfasoara, reprezentand astfel un exemplu de emitent de succes care atrage atentia investitorilor institutionali. La Bursa de Valori Bucuresti, Romgaz, companie al carei actionar majoritar este statul roman, este una dintre companiile cele mai tranzactionate si totodata actiunile sale ocupa o pondere considerabila in indicii BVB. Avand in vedere lichiditatea buna a SNG din ultima perioada, speram ca in curand sa vedem Romgaz prezenta si in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru piete emergente si, de asemenea, ne asteptam ca Romgaz sa joace un rol important in potentialul de promovare a pietei de capital din Romania la statutul de piata emergenta si din partea MSCI. Cu o capitalizare bursiera care a crescut cu 52% fata de IPO, cu un randament total de 171%, Romgaz este in mod sigur un exemplu elocvent al performantei pe care o companie de stat o poate avea la Bursa de Valori Bucuresti.” a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Romgaz s-a listat pe Piata Reglementata a BVB in data de 12 noiembrie 2013, in urma derularii cu succes a unei oferte publice initiale secundare in valoare cumulata de 1,7 miliarde lei, care a fost derulata atat la bursa locala, cat si pe bursa din Londra. Pentru Romania, listarea companiei a fost una dintre cele mai mari oferte de vanzare de actiuni realizate de statul roman prin intermediul BVB. In cei 10 de ani de la listare, investitorii au realizat peste 549 mii de tranzactii cu peste 326 milioane de actiuni, cu o valoare de peste 10 miliarde de lei. La finalul sedintei de tranzactionare de vineri, 10 noiembrie, capitalizarea Romgaz era de 17,9 miliarde lei, o valoare cu peste 50% mai mare fata de capitalizarea de la debutul pe bursa. Luand in calcul si dividendele distribuite de companie in acesti ani, investitia realizata in actiunile SNG a adus un randament de 171% de la listare pana in prezent, in timp ce randamentul de pret al actiunilor companiei este de 52%. Compania a distribuit in cei 10 ani de la listare dividende in valoare de 13,4 miliarde de lei. Cel mai mare actionar al Romgaz, cu un pachet de 70% din actiuni, este statul roman prin Ministerul Energiei.

Romgaz a fost inclusa din decembrie 2013, in indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, BET, care acum cuprinde cele mai tranzactionate 20 de companii de la bursa locala, dar si in indicii BET-XT, BET-BK respectiv BET-NG. In indicele sectorial BET-NG care reflecta evolutia companiilor listate pe piata reglementata a BVB care au domeniul principal de activitate energia si utilitatile aferente, Romgaz ocupa locul 3 cu o pondere de 17,37%. Actiunile companiei sunt prezente si in indicii BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN, BET-XT-TRN si ROTX. In plus, actiunile Romgaz sunt incluse in indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index), dedicati pietelor de frontiera. Din data de 16 mai 2023, Romgaz beneficiaza de serviciile de Market Maker al Emitentului din partea Raiffeisen Bank International.

Romgaz este, de asemenea, partener al proiectului BVB Research Hub, initiativa a Bursei de Valori Bucuresti lansata sub forma unei platforme care ofera rapoarte de analiza fundamentala despre companiile listate la bursa locala, materiale informative si educationale despre pietele de capital si date ESG.