Tentativa unui bărbat din Nisipitu aflat în depreseie de a se sinucide s-a încheiat cu eșec. Pe fondul consumului de alcool omul s-a aruncat în gol din vîrful unui stâlp de electricitate însă s-a ales doar cu „traumatism cranio-cerebral” și „fractură membru superior drept” fiind internat la spitalul din Rădăuți. Bărbatul a fost găsit într-o baltă de sânge de un consătean.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating