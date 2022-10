În cursul acestei zile Sectia de Politie Rurală Ipotești a fost sesizată direct de către un bărbat de 87 de ani din comuna Bosanci cu privire la un conflict pe care îl are cu nepotul său de 36 ani. Patrula de serviciu s-a deplasat de îndată în zona indicată de pe raza comunei Bosanci, identificându-l pe bătrânul de 87 de ani pe drumul public din arealul locuinței și purtând discuții cu acesta cu privire la sesizare. S-a stabilit că bătrânul locuiește în aceeași curte cu nepotul său din cursul lunii aprilie 2022, când a revenit din străinătate, fără a fi înregistrate conflicte anterioare.

In timp ce polițiștii purtau discuții cu reclamantul (bărbatul de 87 ani) din curtea imobilului a ieșit nepotul de 36 ani, având in mână obiecte înțepătoare și napustindu-se asupra bunicului și polițiștilor. Unul dintre polițiști a reușit să pareze o lovitură care îl viza, fiind totuși atins cu lama cuțitului în zona obrazului, fiindu-i provocată o plagă tăiată.

De asemenea, agresorul a reușit sa îl lovească cu cuțitul și pe bunicul său, injunghiindu-l la nivelul spatelui și al gâtului, provocandu-i leziuni grave, care au dus la decesul victimei.

Ambii polițiștii au scos armamentul din dotare și au executat foc asupra agresorului, acesta fiind lovit la nivelul membrelor inferioare, reușindu-se imobilizarea și incatusarea la pământ a bărbatului de 36 ani.

Polițistul rănit, agent de poliție de 26 ani din cadrul SPR Ipotești a fost transportat la unitate medicală pentru acordare de îngrijiri de specialitate, fiind în afara oricărui pericol.

Autorul este în custodia polițiștilor, fiind și acesta transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La fața locului a fost deplasată echipă operativă complexă sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind desfășurate activități de cercetare penală, urmând a se proceda la încadrarea juridica a tuturor faptelor și a se dispune măsuri procesuale.