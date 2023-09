Cristina Obreja are peste 15 ani de experiență în domeniul stomatologic;

Investițiile realizate de Grupul de firme din spatele Life Dental Spa se ridică la peste 10 milioane de euro în ultimii 3 ani;

Ștefan Obreja începe o serie de proiecte noi și va înființa, printre altele, un accelerator de business, prin care își propune să tripleze afacerile partenerilor în cel mult 2 ani.

Începând cu luna septembrie, Dr. Cristina Obreja, medic stomatolog certificat în utilizarea tehnologiilor cu laser și cofondator Life Dental Spa, a preluat poziția de CEO în cadrul lanțului de clinici dentare, cu 11 unități la nivel național, iar compania va intra într-o nouă etapă de dezvoltare.

Dr. Cristina Obreja are peste 15 ani de experiență în domeniul stomatologic și a contribuit la dezvoltarea accelerată a business-ului Life Dental Spa din ultimii ani, după ce a atras în echipă zeci de medici profesioniști și dedicați și a coordonat, printre altele, și procesul de extindere a lanțului de clinici dentare.

„După ani de prezență activă în cabinetele dentare, în care am pregătit și evaluat echipe medicale și în care am adus mai aproape de pacienți și de colegi tehnologia laserului dentar, am acceptat propunerea de a mă ocupa direct de expansiunea Life Dental Spa și de a coordona dezvoltarea lanțului stomatologic la nivel național, din poziția de CEO. Îi sunt recunoscătoare lui Ștefan Obreja pentru implicarea în proiect și pentru ultimii ani de dezvoltare, în care am atins un obiectiv important – depășirea pragului de 10 milioane de euro în afaceri la nivel de Grup, după o dublare a rulajului de la un an la altul. Sunt sigură că acesta este doar un pas spre următorul obiectiv – acela de a duce brandul Life Dental Spa în toate marile orașe din țară”, a declarat Dr. Cristina Obreja, CEO și cofondator Life Dental Spa.

Investițiile realizate de Grupul de firme din spatele Life Dental Spa, în ultimii 3 ani, se ridică la peste 10 milioane de euro și cuprind, în cea mai mare parte, deschiderea unui număr de nouă locații în principalele orașe din țară, training în personal, promovare și campanii de conștientizare a nevoilor de îmbunătățire a calității vieții, prin tratarea problemelor dentare.

În prezent, clinicile Life Dental Spa se regăsesc în orașele București (3 locații), Iași, Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Arad, Sibiu, Pitești și Constanța.

Planurile Life Dental Spa: Peste 100 de clinici dentare, de skincare și de beauty, cu investiții de peste 10 mil. EUR. „Căutăm activ parteneri alături de care să ducem stomatologia laser și un nou concept de beauty la alt nivel”

În perspectiva următorilor ani, Grupul de firme Life Dental Spa țintește să ajungă la peste 100 de clinici stomatologice, dermatologice și de înfrumusețare la nivelul întregii țări, iar valoarea investițiilor ar putea depăși 10 milioane euro.

„Urmărim să deschidem cel puțin o locație Life Dental Spa în principalele orașe din România, cu peste 100.000 de locuitori. Pe lista noastră în acest an se află câte o clinică nouă în Timișoara, Ploiești și Craiova și căutăm activ spații pentru încă o locație în București. Suntem deschiși inclusiv la posibilitatea de a lega parteneriate cu alți antreprenori din domeniul medical, care își doresc să treacă la următorul nivel în ceea ce privește tratamentul dentar cu laser și nu numai. Este tehnologia viitorului, fără durere, fără freză și cu o eficiență dovedită. Pe lista noastră se află și un nou concept de beauty, unic în România, care va completa activitatea noastră din zona stomatologică”, a precizat Dr. Cristina Obreja.

Bugetul de investiții într-o clinică dentară, pentru o locație în regim de parteneriat, pornește de la 20.000 de euro – pentru o participație minoritară din afacere – și poate ajunge până la 49% din business.

Ștefan Obreja va înființa un accelerator de business, prin care își propune să tripleze afacerile partenerilor în cel mult 2 ani. Pe listă, lansarea unui nou business de „beauty” și „skincare”

Ștefan Obreja, cofondator al lanțului de clinici dentare Life Dental Spa, se va concentra pe noi proiecte, ce vizează activități în zona de dezvoltare a afacerilor, însă va rămâne activ și în board-ul Life Dental Spa.

„Voi înființa un accelerator de clinici medicale și non-medicale, prin care îmi propun să triplez cifra de afaceri a celor care intră în parteneriat cu noi, în maximum 2 ani. Experiența dobândită în cei 5 ani de când m-am alăturat Life Dental Spa mi-a arătat că prin utilizarea strategiilor potrivite și identificarea unor echipe bine optimizate, succesul este garantat. Business-ul Life Dental Spa s-a dublat de la un an la altul de la alăturarea mea în proiect, iar rețeta pe care am aplicat-o și know-how-ul acumulate în tot acest timp vreau să le folosesc în dezvoltarea altor afaceri din domeniul medical. Potrivit datelor publice, în anul 2022 am avut cel mai profitabil business din domeniul stomatologic românesc, cu un profit dublu față de primul competitor după noi. Mi-am propus ca toată experiența acumulată în Life Dental Spa să o pot replica pe scară largă, de aceea înființarea acceleratorului este un pas firesc pentru mine, în acest moment”, a declarat Ștefan Obreja, investitor și cofondator Life Dental Spa.

Practic, orice business din domeniul medical și nu numai, care își propune o dezvoltare accelerată în următorii ani, este pretabil pentru a face parte din acest nou accelerator.

„Tendința industriei stomatologice este de corporatizare și este doar o chestiune de timp până când am putea asista la noi achiziții importante din partea fondurilor de investiții sau a unor investitori strategici pentru integrarea unor lanțuri sau cabinete de clinici dentare la nivel național într-un portofoliu mai mare de business. Obiectivul nostru, prin lansarea acceleratorului de business, este de a crea parteneriate strategice prin care să păstrăm cât putem de mult independența clinicilor din toată țara”, a completat Ștefan Obreja.

Mai mult, Ștefan Obreja, alături de echipa Life Dental Spa, pregătește lansarea unui nou concept de „beauty” și de „skincare”, prin care își propune să ofere clienților o experiență totală de relaxare și înfrumusețare, proiect care se va materializa în următoarea perioadă și pentru care caută activ parteneri în vederea francizării sau dezvoltării.

***

Despre Life Dental Spa

Fondat în anul 2008, Life Dental Spa (www.lifedentalspa.ro) este un concept nou de clinici stomatologice pe piața din România, care oferă tratamente dentare fără durere, prin intermediul laserului de precizie ridicată. Tehnologia, brevetată în Statele Unite ale Americii, oferă acum și pacienților din România servicii și tratamente dentare de înaltă calitate la prețuri accesibile.

Cu o echipă de peste 80 de specialiști în medicină dentară, în 11 clinici la nivelul întregii țări, Life Dental Spa este lider pe piața din România în tratarea afecțiunilor dentare fără durere, prin intermediul laserului. Printre serviciile oferite de Life Dental Spa se numără realizarea tratamentelor fără durere, folosirea materialelor biocompatibile, stomatologia Holistică, dinți ficși în 24 de ore, paradontologie, implantologie laser, endodonție, protetică, profilaxie, pedodonție, ortodonție, estetică dentară sau chirugie dentară cu laser.

Zeci de mii de pacienți trec anual pragul celor 11 clinici Life Dental Spa din București (Victoriei, Magheru, Unirii), Iași, Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Arad, Sibiu, Pitești sau Constanța.