În comuna Ipotești continuă lucrările de modernizare a drumurilor de interes local demarate anul trecut prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, investiții care se realizează cu fonduri europene nerambursabile în valoare de aproape 9 milioane de lei (TVA inclus). Primarul Dumitru Gulei a arătat că în prezent se lucrează pe strada Stejarului urmând să fie modernizare apoi străzile Salcâmilor și Luceafărului. ”Facem acum un canal din tuburi acoperit pe o lungime de 1.000 de metri de la drumul județean până în strada Ștefan cel Mare. Terenul nu era al nostru dar l-am preluat, l-am intabulat și acum facem canalul de scurgere. Mai avem de terminat o stradă din Tișăuți, Ieremia Movilă, în lungime de 500 de metri cu bani de la bugetul local. Anul trecut am modernizat două, una în Tișăuți și alta în Lisaura. Totodată, avem depus proiect la CNI pentru asfaltarea a 10 drumuri private pe care le-a preluat Primăria din cartierele noi ale comunei”, a afirmat primarul Dumitru Gulei.

El a menționat că a emis ordinele de începere a lucrărilor de înlocuire a conductelor de apă pe o lungime de 1.000 de metri pe strada Săliștei care au 20 de ani vechime și creează probleme și a celor de pe strada Luceafărului în lungime de 500 de metri. ”Acum se află la licitație platforma de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, CAV, iar în prima ședință a Consiliului Local aprobăm studiul de dezabilitate pentru noul parc care va fi amenajat pe o suprafață de patru hectare unde vor fi construite alei de promenadă, locuri de joacă pentru copii, pavilioane unde se vor putea desfășura diverse activități recreative inclusiv șah, zone pentru fitness. Vom moderniza și strada din fața parcului, Mihail Sadoveanu. Merg bine și lucrările de modernizare și extindere a Căminului cultural unde va fi amenajată și o bibliotecă modernă”, a mai spus Dumitru Gulei.