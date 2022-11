Are o imagine strălucitoare, este superbă și apare mereu cu zâmbetul pe buze. La 30 de ani, Selena Gomez lasă impresia unei tinere de succes căreia nu îi lipsește nimic. În realitate, în spatele măștii celebrității, se ascund traume și tragedii nebănuite, notează click.ro.

Selena Gomez a oferit detalii neștiute, până acum, despre toate problemele ei de sănătate, într-un documentar lansat, recent, „Selena Gomez: My Mind&Me”, adică „Selena Gomez: Eu și gândurile mele”.

„Voi fi foarte sinceră cu toată lumea în legătură cu asta: am fost la patru centre de tratament. Cred că atunci când aveam douăzeci de ani a început cu adevărat perioada întunecată. Am început să simt că nu dețin controlul asupra a ceea ce simțeam. Am crescut crezând că voi fi căsătorită la 25 de ani. M-a distrus că nu eram nici pe departe în situația visată”, a povestit Selena Gomez, într-un interviu acordat revistei Rolling Stone.

Artista a devenit invidioasă pe alte celebrități, care la vârsta ei aveau deja întemeiată o familie. Ea a spus că singura ei prietenă, din industria muzicală, este Taylor Swift. Tânăra a devenit tot mai singuratică, așa că a căzut pradă unei depresii crunte, iar, în 2018, s-a întâmplat ceva îngrozitor.

