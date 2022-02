O suceveancă al cărei iubit este la pușcărie în Penitenciarul Botoșani îl întreabă pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă a făcut un păcat mergând la penitenciar fără să știe părinții mei.

”Pentru faptul că ați cercetat pe cel din închisoare nu trebuie să vă mustre conștiința, mai ales când este vorba și despre o prietenie în adevăratul înțeles al cuvântului. Când prieteniile degenerează însă, poartă în ele otrava păcatului și nu mai pot fi numite prietenii. Cât despre mergerea dumneavoastră în această vizită fără știrea părinților, dacă vă neliniștește conștiința, încercați ca altă dată să faceți lucrurile sfătuindu-vă cu părinții dumneavoastră. Mântuirea stă în multă sfătuire!”, i-a răspuns IPS Calinic.