Producția „Teambuilding” a creat o adevărată isterie în rândul publicului cinefil din România. Unii critici au desființat pelicula lui BRomania și Micutzu. Acesta din urmă a primit, la un moment dat chiar și amenințări cu moartea. Smiley sare și el în apărarea peliculei, care este la această oră un succes de box-office, notează click.ro.

„Teambuilding” și-a mai găsit un susținător în persoana lui Smiley. Deși nu a jucat în film, acesta a văzut producția lui BRromania și Micutzu pe Netflix. Smiley recunoaște că s-a distrat copios și că filmul i se pare o reușită, cel puțin din acest punct de vedere.

„Am văzut Teambuilding, pot să spun că am căzut de pe canapea de râs. Din păcate, nu am reușit să ajung la cinema pentru că e mai complicat pentru noi să plecăm seara în doi de acasă la cinema, din cauza fetiței care nu ne lasă. Nu știu ce are lumea cu filmul ăsta, dar mie, unul, pot să spun că chiar mi-a plăcut! Am râs foarte tare și mă bucur că a avut un asemenea succes”, a declarat Smiley, în exclusivitate pentru Click!.

