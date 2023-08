În continuarea cercetărilor efectuate privind evenimentul din data de 27.08.2023, în urma probatoriului administrat de polițiștii Postului de Poliție Hârtop, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, față de șoferul implicat s-a dispus prin ordonanță, reținerea pentru o perioadă de 24 de ore, fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava, Bărbatul de 28 ani, din Hârtop este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, constând în aceea că la data de 27.08.2023, ora 04:05, a fost depistat conducând autoturismul pe DJ 208 în satul Preutești, iar în urma testării cu aparatul etilometru a rezultat o alcoolemie de 1,03 Mg/L, alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la Centrul Reținere Arest Preventiv Suceava.