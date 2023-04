Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a cerut public demisia prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan, pe motiv că este inadmisibil ce se întâmplă de mai bine de 48 de ore în județ cu deszăpezirea drumurilor.

Vă prezentă, comunicatul de presă transmis de deputatul Gheorghe Șoldan.

„Un județ întreg blocat sub zăpadă, pentru că autoritățile „au fost luate din nou prin surprindere”, deși erau avertizări meteo emise cu mai multe zile înainte. În timp ce Flutur și ai lui stăteau la căldurică, mii de oameni erau blocați printre nămeți.

Aflu de la primari că președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, le-a cerut să curețe mai întâi drumurile județene și abia apoi să trimită utilajele, și așa puține, să deszăpezească localitățile lor. Important era ca Flutur să arate că se lucrează pe drumurile județene. Nu contau bieții oameni care nu puteau ieși din casă din cauza nămeților. Imaginea lui Flutur era mai importantă. Apropo, l-ați văzut pe undeva zilele acestea? Dacă era vreo horă, era primul! I-aș cere demisia lui Gheorghe Flutur, dar știu că este un demers inutil, pentru că la cât este de incompetent, la fel este și de laș.

În schimb, Solicit Public Demisia Prefectului Alexandru Moldovan! Jale a fost și pe drumurile naționale, deși cu toții știm că el se dezice public de această responsabilitate. Domnul Moldovan uită totuși că este reprezentantul Guvernului în teritoriu și are alte atribuțiuni în afară de cele de a turna vinul în pahar șefului său, de a-i căra mapa și de a-i agăța haina în cuier. Ajunge cu bătaia asta de joc! Sunt pline rețelele de socializare de imagini apocaliptice, ale neputinței autorităților județene. Grav e că în spatele multora dintre imaginile cu autovehicule în șanț, zeci de oameni blocați în mașini, alte câteva mii blocați în case, coloane de mașini în tot județul etc., sunt și drame. Multe. Ambulanțe, mașini de pompieri blocate în trafic, oameni care nu au putut ajunge la spital, la dispensar, la rude bolnave…

Pe drumurile județene, în curtea lui Flutur, dar și pe cele naționale, unde responsabil este prefectul. Dacă Gheorghe Flutur este prea laș să își asume public incompetența, în calitate de deputat al PSD, nu pot gira un prefect care și-a dovedit încă o dată ineficiența. Un prefect în județul căruia pădurile răsună de drujbe și în care acum e prăpăd de mai bine de 48 de ore.

DEMISIA, Alexandru Moldovan! Găsește cu siguranță Flutur pe altcineva să-i care mapa!”