Votul de astăzi împotriva includerii României în Spațiul Schengen este o lovitură primită de români care se așteptau ca în Consiliul JAI să existe o poziție unanimă în favoarea acestei integrări, a declarat deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Camera Deputaților. ”Este în primul rând un eșec al diplomației noastre și apoi putem vorbi de o atitudine lipsită de fair play a partenerilor noștri austrieci din Uniunea Europeană. Este inacceptabil ca autoritățile române să afle doar cu câteva zile înainte că unul din statele membre, respectiv Austria, are o poziție diferită și cred că ministrul de Externe trebuia să fie informat despre această schimbare de poziție a părții austriece.

Nu cred că e doar din vina Austriei amânarea integrării noastre în Spațiul Schengen. E mai degrabă o lipsă de coordonare în cadrul grupului politic european din care face parte PNL. Noi, cei din PSD, am discutat cu toate partidele socialiste europene și am obținut un sprijin necondiționat. Să nu uităm că punerea în discuție a extinderii Spațiului Schengen a fost inițiată de cancelarul german social-democrat Olaf Scholz, care a anunțat în luna august la Praga că e nevoie de prezența României în Spațiul Schengen și că țara noastră îndeplinește condițiile tehnice”, a declarat Șoldan.