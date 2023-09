Soprana Mădălina Stan și pianista Liana Mareș care au cântat vineri seară la cea de-a X ediție a ”Simfoniilor de Toamnă” care s-au desfășurat în centrul Sucevei au primit din partea primarului Ion Lungu ”Diplome de excelență” și Medalia aniversară 635 de atestare a Cetății de Scaun.

”A fost o seară muzicală superbă, o sărbătoare a muzicii clasice în orașul nostru. Am oferit din partea municipalității câte o Diplomă de Excelență și o Medalie Aniversară la 635 Ani a orașului nostru, doamnei soprane Mădălina Stan și doamnei pianiste Liana Mareș, care au avut o prestanță deosebită pe scena Simfoniilor de Toamnă. Felicitari organizatorilor Club Rotary Suceava Bucovina și partenerilor care au contribuit la realizarea acestui eveniment deosebit”, a transmis Ion Lungu.