Tot mai mulți copii ajung la Spitalul Județean Suceava după ce sînt diagnosticați cu COVID, iar în unitate s-a depășit capacitatea de internare pe această patologie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, managerul Spitalului Județean, medicul Alexandru Calancea, a declarat că seara trecută erau internați 36 de copii cu COVID, cu 4 în plus față de numărul avizat de paturi. La Spitalul din Rădăuți sînt 5 paturi pentru copii cu COVID, iar la cel din Fălticeni sînt 8. Doctorul Calancea este coordonatorul județean al patologiei legate de COVID. El a afirmat: „Avînd în vedere numărul crescut de copii cu COVID ce se adresează Unității de Primire Urgențe cred că trebuie luată o decizie mai drastică, astfel încît pentru liniștea întregului județ fie Spitalul din Rădăuți, fie Spitalul din Fălticeni să-și transforme Secția de Pediatrie în Secție de Pediatrie COVID. Dacă lucrurile vor evolua foarte bine vom face pași înapoi și vom fi cu toții liniștiți. Vreau ca toată lumea să adere la ideea mea pentru ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. Spitalele din teritoriu, în principal Fălticeniul sau Rădăuțiul ar trebui să preia o mare parte din patologia COVID pediatrică fiindcă sînt forme ușoare în marea lor majoritate. În acest fel Spitalul Județean se va putea preocupa în principal de patologia non-COVID, fiindcă adresabilitatea este foarte mare pe patologia non-COVID pediatrică”. Managerul Calancea a adăugat: „Dacă sîntem bine organizați și dacă ne calculăm foarte bine pașii nu vom ajunge la închiderea școlilor pentru că avem capacitatea medicală județeană de a trata absolut toți pacienții, atît adulții, cît și copiii cu patologie COVID. Astfel, nu zăpăcim școala și copiii cu o săptămînă online și una în format fizic. De aceea eu spun că organizarea trebuie să fie cuvîntul de ordine. Trebuie să strîngem rîndurile pentru ca lucrurile să meargă spre sfîrșitul acestei pandemii, așa cum ne dorim cu toții”. Un ordin comun al ministerelor Educației și Sănătății prevede că școlile rămîn deschise dacă gradul de ocupare la nivel județean a paturilor COVID este de cel mult 75%. Dacă rata depășește 75% se trece în online.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating