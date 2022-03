Autorități ale Comisei Europene, din România și din județul Suceava au participat, joi seara, la operaționalizarea centrului logistic european pentru ajutoarele destinate Ucrainei. Acest centru logistic a devenit funcțional odată cu sosirea la Suceava a primelor patru TIR-uri cu ajutoare umanitare pentru Ucraina, constând în echipamente medicale. Acestea au fost aduse din Italia, iar în perioada următoare vor urma și alte convoaie umanitare către Suceava, iar de aici mai departe către Ucraina. Centrul logistic european pentru ajutoarele destinate Ucrainei a fost amenajat în Parcul Industrial Bucovina din apropierea aeroportului Suceava, întregul spațiu fiind pus la dispoziție de Consiliul Județean Suceava. La operaționalizarea centrului au participat Janez Lenarčič, Comisarul European pentru gestionarea crizelor, Fabrizio Curcio, șeful Departamentului de Protecție Civilă, structură din cadrul Președinției Consiliului de Miniștri din Italia, ambasadorului Italiei în România, Excelența Sa Alfredo Maria Durante Mangoni secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și viceguvernatorul regiunii Cernăuți, Artur Muntean.

Gheorghe Flutur: Cuvântul de ordine este solidaritate cu Ucraina

În cadrul unei conferințe de presă, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că acum, cuvântul de ordine este solidaritate cu Ucraina. „Sunt două săptămâni de când a început războiul și aici la Suceava am avut vizita primului ministru al României, al președintelui și doi comisari europeni. Un interes maxim pentru ajutor și pentru solidaritate. CJ Suceava pune astăzi la dispoziție Parcul Industrial, care este proprietatea județului Suceava, de 13 hectare de teren, cu toate utilitățile, apă, canalizare, curent electric, gaz metan, 10.000 de metri pătrați de hale construite pentru depozite, precum și alți 6.000 de metri pătrați de platforme betonate. Sigur că avem teren disponibil pentru a ne extinde cu acest hub logistic pentru a ajuta Ucraina, pentru că suntem solidari și asta este cel mai important. Uniunea Europeană a găsit această soluție și vă mulțumesc pentru încrederea că România poate fi suportul de ajutor. Noi ne-am asumat o mare responsabilitate și sunt convins că o vom duce cu onoare la bun sfârșit pentru că Ucraina are nevoie de ajutor. Din prima zi am fost alături de ei și ne bucurăm foarte mult că toată comunitatea europeană a venit cu aceste gesturi consistente. Au trecut trei zile de când președintele României a fost aici și am stabilit unde să se instaleze hub-ul logistic și deja primele TIR-uri se descarcă. Avem treabă. Mulțumesc dragi frați din Ucraina. Nu sunteți singuri. Uniunea Europeană este aici, România este aici”, a spus Gheorghe Flutur.

Raed Arafat a explicat cum funcționează noul centru logistic

Șeful DSU Suceava, Raed Arafat, a spus că după operaționalizarea acestui centru s-a intrat într-o nouă fază în privința acordării asistenței umanitare către Ucraina. „Acest hub umanitar este coordonat la nivelul protecției civile europene și are un rol extrem de important în a facilita transferul de donații umanitare de la statele membre ale UE, dar nu numai. Astăzi au sosit patru din cele 17 TIR-uri din partea Departamentului de Protecție Civile din Italia, celelalte urmând că ajungă în următoarele zile. Primele patru TIR-uri au găsit aici la Suceava TIR-uri din Ucraina, care le așteaptă pentru descărcare. Se face descărcarea și transferul între TIR-uri, pentru a pleca direct în Ucraina. Din al patrulea tir materialele vor fi depozitate într-una dintre hale, iar mâine continuă preluarea. Este posibil să fie o mișcare continuă, donații care vin atunci când este posibil.

Iar pe viitor este posibil să folosim și trenul”, a spus Arafat. El a explicat că întreaga coordonare se face la nivelul UE, de către Centru de Coordonare European, „iar toate țările și organizațiile care vor să facă donații, chiar dacă ni se adresează nouă direct, le vom direcționa să se înscrie în acest hub, astfel încât toate țările membre să știe ce donații se oferă și să fie complementare”.

„De ce facem acest lucru? Pentru că trebuie să sprijinim Ucraina în situația în care se află, să facem toate eforturile pe linie umanitară, să sprijinim populația. Pe lângă faptul că se primesc refugiați, se ajută persoanele ajunse aici, să sprijinim și persoanele rămase acolo, care au dificultăți, nu au acces la alimente de bază, medicamente, aparatură medicală”, a mai declarat șeful DSU. El a explicat că participarea României la acest efort se face prin mai multe feluri, donații directe ale Guvernului României, facilitarea donațiilor altor state membre, care să ajungă în timpul cel mai scurt în Ucraina.

Comisarul european Janez Lenarčič și-a exprimat admirația față de generozitatea românească

În cuvântul său, comisarul european Janez Lenarčič a spus că „vecinul nostru Ucraina este la ananghie, este victimă a agresiunii Rusiei și are nevoie de ajutorul nostru. Și în acest demers mă simt încurajat de solidaritatea de care a dat dovadă, inclusiv România. Ucraina a solicitat asistență prin mecanismul de cooperare european și vedem un răspuns enorm. Până acum 26 de țări europene și alți doi participanți au oferit asistență umanitară, de la mâncare, carburanți, medicamente și echipamente medicale, echipamente tehnice, ambulanțe și altele. Fluxul este atât de mare încât a trebuit organizată logistica și hub-uri precum cel de la Suceava, altul fiind în Polonia. Sunt recunoscător autorităților române, la nivel național dar și local, pentru pregătirea excelentă în organizarea acestui hub care va juca un rol vital în acordarea de asistență umanitară în Ucraina”, a spus Janez Lenarčič, care a adăugat că asistența oferită până acum Ucrainei prin acest mecanism depășește 100 de milioane de euro. „Suntem determinați să continuăm, să stăm alături de Ucraina și să oferim suport inclusiv țărilor vecine, care primesc la ele refugiații”, a precizat Janez Lenarčič. El a spus că mesajul pentru ucraineni este „nu veți fi lăsați singuri”.

Viceguvernatorul Regiunii Cernăuți: Ajutoarele acestea și cele care vor urma sunt foarte importante pentru noi”

Viceguvernatorul Regiunii Cernăuți, Artur Muntean, a spus că a venit la Suceava pentru a reprezenta Guvernul ucrainean la primirea acestor ajutoare din partea uniunii europene. Arthur Muntean a precizat că una dintre cele mai negre zile ale războiului a fost cea de marți, când în urma conflictelor armate au murit nu mai puțin de 52 de copii. El a spus că în momentul de față situația din Ucraina este extrem de grea. Artur Muntean a apreciat colaborarea pe care regiunea Cernăuți o are cu județul Suceava, cu șeful administrației județene, Gheorghe Flutur. „am făcut tot posibilul pentru ca toate ajutoarele să treacă prin vamă. Am făcut un coridor și noi am făcut tot un hub unde vin toate ajutoarele și le trimitem unde este cel mai mare nevoie”, a mai afirmat Muntean. El a spus că ajutoarele din partea Uniunii Europene sunt foarte importante pentru Ucraina în aceste momente foarte grele pentru această țară.