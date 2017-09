Atât de importante, pentru a crea un echilibru între nivelul de stres și cel al recreerii, momentele de relaxare nu ar trebui ignorate sau scoase din programul nostru. Nu trebuie neapărat să plecăm în concediu, pentru a ne putea detașa de problemele zilnice, ci ne putem bucura de timp liber petrecut în natură sau făcând activitățile care ne plac cel mai mult. Dar orașul în care trăim ne permite să facem asta?

În urma unui studiu recent, orădenii s-au declarat a fi cei mai mulțumiți români, atunci când vine vorba de facilitățile de recreere pe care le au la dispoziție. Locuitorii cartierelor Ioșia-Nord, Rogerius și Centru Civic sunt pe deplin satisfăcuți de parcurile, cinematografele, teatrele și alte locuri în care se pot relaxa. Pe de altă parte, zonele cele mai neavantajoase sunt Episcopia Bihorului, Centura și Oancea.

Brașovenii și cei din Miercurea Ciuc îi urmează îndeaproape, pentru că acestea au fost desemnate ca fiind următoarele două orașe din țară cu cel mai bun acces la facilități de recreere, și anume spații verzi, facilități sportive și culturale, conform studiului ”Orașe și Cartiere din România” realizat de Storia.

Din păcate, sucevenii sunt foarte aproape de coada clasamentului national, alături de Brăila, Focșani, Constanța, Giurgiu, Suceava, Galați, Alexandria și Satu Mare.

La nivel de regiuni istorice, zona București și Ilfov conduce în clasament cu o medie de 58,75% și 41.857 de respondenți. Transilvania, Crișana și Banat urmează în clasament cu medii de 58,67%, 57,39% și respectiv 56,25%. Dobrogea, Moldova și Muntenia ocupă ultimele poziții.

Capitala, abia pe poziția numărul 7

Cu 4.506 hectare de parcuri și spații verzi, peste 20 de cinematografe și sute de săli de sport, Bucureștiul ocupă poziția a șaptea în clasamentul orașelor cu cel mai bun acces la facilități de recreere. Peste 40.000 de bucureșteni au votat zonele Tineretului, Nicolae Grigorescu, Titan, Vatra Luminoasă și Balta Albă ca fiind cele care se bucură de cele mai avantajoase facilități de recreere. Floreasca, Aviației și Basarabia completează primele zece locuri. Cartierele evaluate de localnici ca fiind mai puțin avantajoase sunt Militari, Alexandriei, Rahova, Fundeni și Lujerului. Zonele Unirii, Vitan, Timpuri Noi și Cotroceni se regăsesc la mijlocul clasamentului.

sursa foto: shutterstock.com

Pentru brașoveni, cartierele Noua, Răcădău și Schei le oferă locuitorilor cel mai bun acces la facilități de recreere. La polul opus, se regăsesc Triaj, Florilor și Bartolomeu.

Pentru locuitorii orașului Cluj-Napoca, cartierele cele mai avantajoase sunt Grigorescu, Gheorghieni și Gruia, la coada clasamentului regăsindu-se zone precum Bună Ziua, Someșeni și Dâmbul Rotund.

Timișorenii au desemnat cartierele Soarelui, Complex Studențesc și Bucovina ca fiind cele mai avantajoase din punct de vedere al accesului la facilități de recreere. Aeroport, Buziașului și Bălcescu ocupă ultimele poziții.

Ieșenii au votat Copou, Tomești și Tătărași ca fiind zonele cele mai avantajoase din punct de vedere al facilităților de recreere, în timp ce ultimele poziții sunt ocupate de cartierele Mircea cel Bătrân, Cug și Baza 3.

În orașul Sibiu, cele mai avantajoase cartiere sunt Valea Aurie, Ștrand și Valea Dumbrăvii, iar Hipodrom 4, Vasile Aaron și Hipodrom 1 ocupă ultimele poziții din clasament.