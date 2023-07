Un tânăr absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă cere sprijinul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, ca să-l scoată din starea de confuzie în care se află. ”Analizând site-ul oficial al Arhiepiscopiei, m-am decis să vă scriu pentru că sunteți o persoană cu experiență multă. Sunt tânăr, uneori confuz și sunt în același timp absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă. Există oare posibilitatea ca vocația de a fi cleric să fie incertă: să nu apară pentru mine sau să apară mai târziu? De asemenea, după ce ar trebui să mă ghidez dacă aș dori să slujesc Domnului nostru? Cum acționează Dumnezeu astfel încât să știu că El mă dorește cleric?”, a întrebat tânărul.

”Sfătuiți-vă cu duhovnicul dumneavoastră. El, cunoscându-vă, ca cel care v-a urmărit evoluția spirituală pe tot parcursul studiilor teologice, vă poate da cel mai potrivit sfat”, i-a răspuns IPS Calinic.