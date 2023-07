Un enoriaș sucevean căruia i-a murit bunica și urmează să fie naș cere ”aprobare” arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic ca la cununia religioasă să poarte ie albă. ”De mai bine de un an de zile suntem puși ca nași, nunta urmând să fie duminică, pe 30 iulie. Pe data de 16 iulie a decedat bunica, având vârsta de 80 de ani. În ceea ce privește vestimentația de doliu, greșesc cu ceva dacă pe timpul zilei, la cununia religioasă, îmbrac ie tradițională albă, seara urmând să iau negru? E ceva greșit în costumele tradiționale în ceea ce privește doliul?”, a întebat nașul mare.

”Culoarea albă simbolizează credința noastră în Înviere”, a răspuns IPS Calinic.