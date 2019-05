Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, le solicită membrilor și simpatizanților ALDE să boicoteze referendumul pentru justiție inițiat de șeful statului Klaus Iohannis în aceeași zi cu alegerile europarlamentare, pe 26 mai 2019. Călin Popescu Tăriceanu a declarat într-o conferință de presă susținută la Suceava că prin acest referendum, Klaus Iohannis a furat startul pentru alegerile prezidențiale, însă nu reușește să „păcălească foarte multă lume”. „Prin acest referendum Klaus Iohannis a creat o diversiune pentru a intra în campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Fură startul pentru alegerile prezidențiale, însă nu poate să păcălească foarte multă lume. Oamenii își dau seama că încearcă să vândă un fel de produs expirat”, a declarat liderul ALDE. El a adăugat că în momentul de față există un deficit de cunoaștere a funcțiilor și rolului instituțiilor europene. „În loc să ne concentrăm pe o dezbatere pe teme majore pentru Parlamentul European, ce rol vor avea europarlamentarii noștri, aceste discuții sunt insuficiente și apare o temă parazitară”, a spus Călin Popescu Tăriceanu. El a arătat că atât Comisia de la Veneția, cât și Comisia Europeană recomandă ca alegerile pentru Parlamentul European să nu aibă loc în același timp cu o altă confruntare electorală.

În final, liderul ALDE le-a solicitat membrilor și simpatizanților acestui partid să nu ridice buletinele de vot pentru referendum, pentru că acest lucru ar însemna că participă la acesta și va duce la validarea lui.

