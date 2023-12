Taxele de parcare la Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” de la Salcea, regie aflată în subordinea Consiliului Județean, rămân neschimbate anul viitor. Așa a decis deliberativul județean. Astfel, prima și a doua oră de parcare vor costa 5 lei. Intervalul care depășește a doua oră (fracțiunile de oră se consideră oră întreagă) se taxează cu 2 lei/fiecare oră. Abonamentul lunar pentru societățile care desfășoară activități comerciale în cadrul aeroportului rămâne la 100 de lei/număr de înmatriculare. Abonamentul lunar pentru societățile tip rent-a-car, titulare de contract este de 350 de lei/permis acces parcare iar abonamentul lunar pentru societățile tip rent-a-car care nu sunt titulare de contract este de 700 de lei/permis acces de parcare. Pierderea tichetului se taxează cu 400 de lei/tichet.

