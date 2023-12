La data de 22 decembrie în jurul orei 21.35, echipajul din cadrul Sectiei 10 Poliție Rurală Gura Humorului, în timp ce staționa la intersecția DN2E cu DJ 177A și DJ 177E de pe raza satului Pârteștii de Sus, Com Cacica a observat un autoturism ieșind în trombă din parcarea unui magazin, astfel echipajul de poliție plecând în urmărirea sa. S-a procedat la oprirea autoturismului prin folosirea semnalelor acustice și luminoase, la volan fiind identificat un tânăr de 23 ani din satul Runcu, comuna Cacica. Fiindu-i solicitate documentele personale și ale autoturismului, acesta a precizat că are permisul de conducere suspendat. În urma verificării în bazele de date, s-a constatat faptul că șoferul are starea permisului reținut, având dreptul de a conduce suspendat ca urmare a săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 336 alin 1 din Cod penal.

Din cauză că emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezulatatul fiind de 0,77 mg/l, de asemenea a fost teastat cu aparatul Drugtest rezultatul fiind negativ în toate cazurile. Șoferul a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru prelevare de probe biologice. S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 2 din Cod penal și ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului,, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin.1 din C.P..