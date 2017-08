Deputatul PNL Dumitru Mihalescul și-a inaugurat, luni, un cabinet parlamentar în centrul Rădăuților. La eveniment au fost prezenți președintele PNL, Ludovic Orban, șeful PNL al administrației județene, Gheorghe Flutur, parlamentari liberali și primari PNL din diverse localități sucevene, inclusiv Ion Lungu. Cabinetul deputatului Mihalescul va fi deschis de luni pînă vineri, între orele 09.00 și 14.00. Parlamentarul va acorda audiențe vinerea, în intervalul orar 10.00-12.00.

Mihalescul: „Cred că a venit momentul în care noi românii să facem ceva pentru România”

La inaugurarea cabinetului parlamentar, deputatul Dumitru Mihalescul a ținut să precizeze că este mândru că face parte dintr-o echipă puternică a PNL, din care mai fac parte foști miniștri, secretari de stat, oameni de afaceri importanți și parlamentari cu experiență. „Cred că a venit momentul în care noi românii să facem ceva pentru România. Anul viitor sărbătorim Centenarul, 100 de ani de la Marea Unire. Și cred că PNL are cea mai mare responsabilitate pentru acest moment și de aceea venim în fața oamenilor cu o echipă puternică, din care sunt mândru că fac parte. PNL va fi cel mai puternic partid și va duce România acolo unde îi este locul pe hartă”, a spus Dumitru Mihalescul. Pe de altă parte, el a făcut un apel și către reprezentanții mediului de afaceri, atât din județ, cât și din țară, pentru a intra în politică. „Mediul de afaceri are o mare responsabilitate, și o datorie în același timp. Consider că e momentul ca oamenii care au reușit și au făcut o afacere, și au avut posibilitatea să facă lucrul acesta în România, să se implice și în zona politică. Mai mult, politica are nevoie de oameni cu principii, oameni cu frică de Dumnezeu și cred că azi ar trebui să fie un moment zero. Din acest motiv vă provoc și vă mulțumesc că sunteți aici, și sper că împreună vom face o echipă mult mai bună”, a spus Mihalescul.

Orban a apreciat faptul că Mihalescul s-a alăturat echipei PNL pentru a-și pune la dispoziție experiența antreprenorială

La rândul său, președintele PNL Ludovic Orban a ținut să-l felicite pe deputatul Dumitru Mihalescul pentru deschiderea cabinetului parlamentar, precizând că aici trebuie să fie locul unde atât acesta, cât și liberalii din zonă trebuie să discute cu oamenii pentru a le prelua problemele cu care se confruntă și de a oferi, în același timp, soluții pentru rezolvarea lor. Ludovic Orban a precizat că își dorește o deschidere mai mare a PNL către cetățeni. ”Ideea de bază este de a pune reprezentanții PNL, parlamentari, consilieri locali și județeni, primari în relații directe cu ceățenii, de a asigura accesibilitatea și comunicarea permanentă cu aceștia. Un birou parlamentar este categoric un spațiu public în care orice cetățean este binevenit, și în care domnul deputat și colegii din această zonă pot să se întâlnească cu cetățenii pentru a le prelua problemele și de a oferi soluții pentru acestea”, a arătat liderul PNL.

Ludovic Orban a apreciat faptul că Dumitru Mihalescul, un om de afaceri important, s-a alăturat echipei PNL pentru a-și pune la dispoziție experiența antreprenorială pentru dezvoltarea și creșterea României. „Aici pot să spun că un om de afaceri de succes, care a pus pe picioare o afacere de mare anvergură, a acceptat să sacrifice managementul afacerilor și perspectiva de dezvoltare, pentru a contribui, cu o viziune antreprenorială, la dezvoltarea politicilor publice ale PNL care să ducă evident la dezvoltare și creștere economică”, a mai declarat Orban.

Tot la inaugurarea cabinetului parlamentar din Rădăuți, Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a făcut referire și la necesitatea dezvoltării infrastructurii din județ. Dumitru Mihalescul a ridicat în mod special problema șoselei de centură a municipiului Rădăuți, investiție blocată de mai mulți ani. El a arătat că în urma inițiativei președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, de a organiza Luna Diasporei, în județ au venit un număr foarte mare de suceveni plecați la muncă în străinătate, însă lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate face ca în Rădăuți și în întreaga zonă circulația rutieră să se desfășoare cu dificultate. Dumitru Mihalescul a adăugat și faptul că în lipsa unei șosele de centură, mașinile de mare tonaj ale companiilor din zonă tranzitează municipiul Rădăuți prin zonele în care sunt case vechi, existând pericolul ca în viitorul apropiat acestea să se deterioreze și mai mult.

Tablou cadou de la primarul de Siret pentru deputatul PNL

În cuvântul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că din nefericire, șoseaua de centură a municipiului Rădăuți are finanțare doar pe hârtie, iar din păcare, actualul Guvern taie și aceste finanțări. „Noi nu putem debloca acum pentru că e venită sau plecată Diaspora. Eu cred că trebuie altfel să găsim soluții. Populația României nu a crescut, în schimb se mișcă mai mult. Și gândirea aceasta mai curajoasă pentru viitor, să facem mai multe drumuri, mai multe șosele ocolitoare, un trafic mai fluent e o temă a noastră a administrațiilor publice locale. Uneori vremurile ne-au luat-o înainte și noi trebuie să recunoaștem asta. Municipiul Rădăuți are finanțată de cinci ani o șosea de centură, ca și Suceava. Dar din păcate e finanțată doar pe hârtie. Aici avem mari investitori austrieci, care transportă materia primă printre casele oamenilor, iar mașinile de trafic greu merg printre celelalte autoturisme. Iar din păcate actualul Guvernul văd că taie și finanțările și lucrările care au fost deja licitate”, a declarat Gheorghe Flutur.

Nu în ultimul rând, trebuie spus că deputatul Dumitru Mihalescu și-ar putea deschide un cabinet parlamentar și la Siret, la solicitarea primarului PNL al acestui oraș, Adrian Popoiu. Astăzi, primarul Popoiu i-a înmînat deputatului Mihalescu un tablou reprezentînd imaginea orașului Siret.