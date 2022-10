Ce se mai poate spune despre Tom Cruise? Am fi crezut că nimic nu ne mai poate surprinde după ce a dărâmat box office-ul cu un film de modă veche într-o eră în care publicului i se bagă pe gât pelicule cu supereroi filmați în „camera verde”, notează click.ro. Totuși, celebrul actor vrea să aplice, la propriu, fraza „the sky is the limit”, adică, mai pe românește, nimic nu e imposibil.

Faimosului actor i s-a propus să joace într-un film turnat pe Staţia Spaţială Internaţională. Acestă aşteaptă cu nerăbdare să testeze cât de viabilă este oferta celor de la Studiourile Universal, care-l văd deja drept primul actor care va filma în afara atmosferei terestre şi poate chiar va face câţiva paşi în afara planetei, scrie Okmagazine.

Dacă se va concretiza, acesta va deveni cel mai ambițios proiect cinematografic din istorie.

