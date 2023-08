Romania este o tara plina de surprize si frumuseti, iar acest lucru se reflecta si in arhitectura si designul interior al locuintelor. Pentru a te convinge, iti prezentam un top 7 cu cele mai frumoase case si apartamente din Romania, care impresioneaza prin stil, eleganta si confort. Toate aceste locuinte au in comun folosirea lemnului masiv ca material principal pentru mobilier, care confera o nota de caldura, naturalete si durabilitate.

Casa din lemn rotund din Sibiu

Aceasta casa unica este construita din lemn rotund, adus din Rusia, si are o suprafata de 300 de metri patrati. Este amplasata pe un teren de 5.000 de metri patrati, inconjurat de padure si dealuri. Interiorul este decorat in stil rustic, cu mese lemn masiv, covoare tesute manual si obiecte traditionale. Casa are patru dormitoare, trei bai, un living spatios, o bucatarie complet utilata si o terasa generoasa.

Apartamentul cu vedere la mare din Constanta

Se afla pe faleza din Constanta, la ultimul etaj al unui bloc nou si are o suprafata de 200 de metri patrati si ofera o priveliste superba asupra marii si a portului. Interiorul este amenajat in stil modern, cu accente marine si culori deschise. Mobilierul este realizat din lemn masiv, in ton cu podeaua din parchet. Apartamentul are trei dormitoare, doua bai, un living luminos, o bucatarie open space si doua balcoane.

Casa ecologica din Bucovina

Aceasta casa ecologica este situata intr-un sat din Bucovina, la poalele muntilor si este construita din lemn si piatra, folosind materiale locale si tehnici traditionale. Are o suprafata de 150 de metri patrati si este dotata cu panouri solare, sistem de colectare a apei de ploaie si izolatie termica naturala. Interiorul este amenajat in stil rustic, cu mobilier din lemn masiv, ceramica pictata si icoane pe sticla. Casa are doua dormitoare, o baie, un living cu semineu, o bucatarie rustica si o veranda.

Apartamentul retro din Cluj-Napoca

Aflat in centrul istoric al Clujului, intr-o cladire veche de peste 100 de ani, acest apartament retro are o suprafata de 120 de metri patrati si este renovat cu mult gust si respect pentru arhitectura originala. Interiorul este decorat in stil retro, cu mobilier din lemn masiv, tapet floral, candelabre si oglinzi vintage. Apartamentul are doua dormitoare, o baie, un living cu biblioteca, o bucatarie colorata si un balcon cochet.

Casa minimalista din Timisoara

Situata intr-un cartier rezidential din Timisoara, pe un teren de 1.000 de metri patrati, casa minimalista este construita din beton armat si sticla, avand un design geometric si aerodinamic. Are o suprafata de 250 de metri patrati si este dotata cu sisteme inteligente de control al luminii, temperaturii si securitatii. Interiorul este amenajat in stil minimalist, cu mobilier din lemn masiv, culori neutre si linii simple. Este o casa cu patru dormitoare, trei bai, un living deschis, o bucatarie functionala si o piscina.

Apartamentul boem din Brasov

Se afla in centrul vechi al Brasovului, intr-o cladire cu istorie si farmec. Apartamentul are o suprafata de 100 de metri patrati si este decorat cu multa personalitate si creativitate. Interiorul este amenajat in stil boem, cu mobilier din lemn masiv, covoare orientale, perne colorate si plante. Apartamentul are doua dormitoare, o baie, un living cu pian, o bucatarie eclectica si un balcon cu vedere la munte.

Casa de vacanta din Delta Dunarii

Aceasta casa de vacanta este situata in inima Deltei Dunarii, pe o insula izolata si pitoreasca si este construita din lemn si stuf, respectand arhitectura specifica zonei. Are o suprafata de 100 de metri patrati si este dotata cu generator electric, pompa de apa si barca proprie. Interiorul este amenajat in stil rustic, cu mobilier din lemn masiv, textile naturale si obiecte artizanale. Casa are doua dormitoare, o baie, un living cu soba, o bucatarie simpla si o terasa cu hamac.