Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost obținut date cu privire la faptul că de pe raza Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, s-a sustras material lemnos. Cu ocazia cercetărilor efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că în ziua de 29.09.2023, persoane necunoscute au tăiat și sustras un număr de patru piese, având lungimi diferite, din arbori nemarcați. În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate a fost identificat autorul faptei în persoana unui bărbat din comuna Dorna Candrenilor, sat Poiana Negri. Materialul lemnos sustras a fost identificat, inventariat, confiscat și predat în custodie lucrătorilor silvici din cadrul Ocolului Silvic Dorna Candrenilor, rezultând cantitatea de 3,087 mc lemn rotund rășinoase specia molid cu o valoare de 506 lei.

Totodată s-a procedat la indisponibilizarea tractorului proprietatea făptuitorului folosit la comitere faptelor, valoarea acestuia fiind de cca. 10.000 Euro. În cauză s-a întocmit dosar penal de cercetare penală cu privire la săvârșirea infracţiunilor de „Tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, fapte prev. de art.107 alin.11, lit. b și art. 109 alin.11, lit b din Legea 46/2008, cercetările urmând a fi continuate de către lucrătorii Postului de Poliție Dorna Candrenilor.