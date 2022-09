Astăzi a avut loc ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava, informează Prefectura Suceava. Pe ordinea de zi au fost incluse 45 lucrări elaborate de către Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava, de la ultima ședință care a avut loc în data de 11.08.2022. Lucrările supuse dezbaterilor și aprobărilor au vizat informări ale membrilor comisiei județene pe probleme specifice și punctuale, propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră sau terenuri agricole, validări de amplasamente, modificări sau, după caz, corectări titluri de proprietate, soluționare contestații formulate împotriva hotărârilor comisiilor locale de fond funciar, precum și emitere de duplicate ale unor titluri de proprietate.

În cadrul ședinței au fost adoptate 34 hotărâri ale comisiei județene. Dintre acestea, 3 hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață de 13,0856 hectare de teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 3 persoane fizice.

Un număr de 6 hotărâri au vizat validarea amplasamentului pentru o suprafață de 9,96 hectare de teren cu vegetație forestieră ca urmare a cererilor formulate de un număr de 6 persoane fizice.

Invalidarea propunerilor comisiilor locale de fond funciar privind teren cu vegetație forestieră s-a realizat prin 2 hotărâri și au privit un număr de 2 persoane fizice. S-au emis 2 hotărâri care au vizat solicitări de modificare a unei hotărâri a comisiei județene, la propunerea comisiilor locale de fond funciar și care au vizat îndreptarea de erori materiale. Totodată, au fost emise 18 hotărâri care au vizat modificări de titluri de proprietate sau, după caz, puneri în executare de hotărâri judecătorești, pentru un număr de 18 persoane fizice. Printr-un număr de 3 hotărâri au fost respinse trei contestații formulate de către 3 persoane fizice, împotriva hotărârilor comisiilor locale de fond funciar.