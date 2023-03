Pentru prima oară, actorul român Alex Bogdan a recunoscut că a avut viciul jocurilor de noroc. O adicție care l-a făcut să piardă o sumă colosală. Mărturisirea a făcut-o la podcastul lui Radu Țibulcă. Alex Bogdan, lecuit acum de acest viciu, este încă afectat de perioada în care nu se putea stăpâni de la jocurile de noroc, potrivit click.ro.

Aproape zece ani, banii au zburat din conturile actorului Alex Bogdan pe jocurile de noroc.

Invitat la podcastul lui Radu Țibulcă, Alex Bogdan el a povestit experiența nefericită pentru a înțelege și alții că dependența de jocurile de noroc este boală grea și extrem de costisitoare. „Vai de capul meu! E o boală. Am fost dependent de jocurile de noroc. Rău! Ești într-un punct în care cazi şi te prinde pentru că eşti o fire vicioasă, m-a prins chestia aia şi am avut 9 ani în care am fost rău. Am pierdut cumulat 150.000 de euro. Apartamentul. Mi-a ținut mama mea evidența. Când am avut curajul să îi spun mamei și ea fiind contabilă a pus cap la cap și mi-a zis cât am pierdut. E una dintre cele mai nasoale boli, care nu ține cont de apartenența socială. Cunosc foarte mulți colegi care fac asta. Eu am fost 10 ani singur. Făceam 5.000 de euro pe lună. Bani, frate! Și stăteam și la cămin. Făceam ”Mondenii”, ”Cronica Cârcotaşilor”, emisiunea ”Fii pe fază”, adică acumulam a povestit actorul.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/un-actor-roman-s-a-lecuit-de-jocurile-de-noroc-2250214.html