I s-a înfundat unui bărbat de 50 de ani din comuna Moara recidivist la infracțiuni rutiere. După ce inițial a scăpat cu suspendare pentru că a lovit cu mașina un biciclist și a părăsit locul accidentului bărbatului i s-a înfundat când a fost prins în stare de ebrietate la volan deși nu avea voie să conducă. A fost trimis direct la Penitenciarul Botoșani pentru 2 ani și 8 luni.

