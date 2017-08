Un bărbat este cercetat după ce și-a înjunghiat mortal mama în timp ce se aflau într-un hotel din Vatra Dornei. Crima a avut loc marți seara, în jurul orei 20:30. Într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava se precizează că din primele cercetări efectuate în cauză a rezultat că în timp ce se afla în incinta unei camere dintr-o unitate de cazare din municipiul Vatra Dornei, Florin Patoi și-a înjunghiat mama de mai multe ori, în zone vitale, actele de violenţă ducând la decesul acesteia.

„Având în vedere stadiul anchetei penale, care se află în derulare, nu pot fi furnizate alte informaţii referitoare la această cauză. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale”, se precizează în comunicatul de presă. Cauza este instrumentată de o echipă coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, formată din lucrători operativi din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul Investigaţii Criminale.