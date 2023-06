Foresta Suceava se străduiește de mai mulți ani să revină acolo unde echipa acestui oraș a fost ani de-a rândul, în Divizia B, așa cum era înainte. Au existat și momente excepționale în care formația suceveană a jucat în primul eșalon valoric, dar ele au fost relativ efemere, deși au adunat tot ce e mai bun pe meleaguri bucovinene.

Acum, în acest moment, Foresta Suceava are ocazia să promoveze în Liga a II-a dacă se impune în duelul cu Ceahlăul Piatra Neamț. A fost, e adevărat, doar 0-0, în turul finalei barajului cu nemțenii, dar nu este nimic pierdut pentru că azi va fi returul finalei.

Este un moment de cotitură pentru fotbalul sucevean care a arătat că are forță și energie și echipă și susținere pentru a urca mai sus. Nu este nimic pierdut, după remiza, ghinionistă de pe Areni și este timpul pentru redescoperirea mândriei bucovinene în acest meci. Trebuie uitate durerile, mai vechi sau mai noi și de luptat pentru victorie.

Iubitorii fotbalului sucevean care vor să-și susțină echipa la Piatra Neamț azi de la ora 17.30, pot urca în autocarele pregătite de gratuit de Primărie, azi de la ora 14.00 din parcarea Metro, după înscrierea de pe ”catalogul” delegatului echipei Foresta Suceava, Neculai Grosu. (tel.0745587366).