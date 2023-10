Un enoriaș îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să propună Sfântului Sinod reînființarea Mitropoliei Bucovinei. ”Am văzut inițiativa dumneavoastră de a reînființa Mănăstirea Mirăuți, dar dacă tot vreți să redăm istoria înapoi, de ce nu faceți demersuri pentru reînființarea Mitropoliei Bucovinei? Consider că Suceava ar merita asta. De ce nu propuneți aceasta Sfântului Sinod?”, a spus enoriașul.

IPS Calinic: ”Demersul pentru obținerea unui teren pe care să se realizeze un astfel de proiect a fost respins, în favoarea unor așa-zise culturi experimentale”

”Reînființarea Mitropoliei Bucovinei nu se justifică. Mai mult, Suceava nu dispune de spații adecvate pentru o astfel de inițiativă (catedrală, reședință, centru eparhial, săli de conferință, spital etc.). După cum știți, demersul pentru obținerea unui teren pe care să se realizeze un astfel de proiect a fost respins, în favoarea unor așa-zise culturi experimentale”, a răspuns IPS Calinic.