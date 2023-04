Un enoriaș sucevean este supărat că bisericile și mănăstirile din Botoșani nu aparțin de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. El i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, cerând explicații. ”De ce bisericile și mănăstirile din Botoșani nu aparțin de Arhiepiscopia Sucevei? Am văzut pe internet că de Arhiepiscopia Iașilor sunt în control”, a întrebat enoriașul.

”La întrebarea aceasta, singurul care vă poate răspunde este Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care, în 1990, a stabilit aria jurisdicțională pentru cele două eparhii”, a răspuns IPS Calinic.