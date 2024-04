Un incendiu a izbucnit astăzi intr-un apartament, in municipiul Suceava, zona Kaufland, informează ISU Suceava. Au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD. Incendiul s-a manifestat intr-o incapere, la materiale combustibile.

Au ars deșeuri din carton, dar și bunuri materiale dintr-o cameră a apartamentului. Acesta era în curs de renovare, iar la sosirea pompierilor, în interior, nu se afla nicio persoană. Pentru siguranța cetățenilor, au fost evacuate 10 persoane din bloc, deoarece casa scării era inundată cu fum și cu gaze toxice. Alte 20 de persoane au ieșit singure din apartamente, înainte de sosirea pompierilor. Cauza de izbucnire a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise. Pompierii au trecut la ventilarea casei scării, pentru ca locatarii să se poată întoarce în siguranță în casele lor.

Nu s-au înregistrat victime, iar militarii au salvat restul apartamentului.